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13 إصابة في الاحتجاجات الليلية بالعاصمة السودانية

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

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أعلنت مصادر طبية سودانية، أن عدد الإصابات في التظاهرات الليلية التي شهدتها العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، بلغت 13 إصابة،، منها 5 بالرصاص، دون تسجيل وفيات.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة) أن "الإصابات 13 بين المتظاهرين، 5 منها بالرصاص، بينها حالة واحدة إصابتها بليغة بالبطن والفخذين".
وأضافت اللجنة في بيان أطلعت عليه الأناضول، أن بقية الاصابة الاخرى هي "جرح قطعي بالساق، ومثله باليد، إضافة إلى 4 إصابات عبارة عن جروح سطحية، و2 بكدمات نتيجة للضرب بالعصى".
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة.
ولفتت أن هناك جروح طفيفية واختناقات بالغاز المسيل للدموع تم التعامل معها وخرجت من المستشفى.(دون تحديد عدد)
ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تصريح رسمي بهذا الصدد.
وشهدت الخرطوم،الثلاثاء احتجاجات في منطقة " الكلاكلة، والثوراات " بالعاصمة الخرطوم، وهي الأولى من نوعها التي ينفذها تجمع المهنيين السودانيين، وأحزاب المعارضة.
وتجددت الاحتجاجات، الأحد الماضي، في 7 مدن سودانية، بينها مدينة بحري بالخرطوم؛ مطالبة بإسقاط النظام، أسفرت عن 11 إصابة بينها إصابة واحدة بالرصاص، حسب لجنة أطباء السودان المركزية.
والسبت، أعلنت السلطات السودانية أن عدد قتلى الاحتجاجات بالبلاد بلغ 24، و131 إصابة، فيما تقول آخر إحصائية لمنظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40.
وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، إطلاق أسبوع "انتفاضة المدن والقرى والأحياء" بعموم البلاد، للتظاهر والاحتجاج حتى إسقاط النظام.
وتشهد البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم 

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