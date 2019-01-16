روما يسعى للتعاقد مع "النني" على سبيل الإعارة

16 يناير 2019 - 12:50 ص

ذكرت تقارير صحفية يوم الثلاثاء أن نادي روما يسعى للتعاقد مع محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي.



ووفقا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي فإن روما يسعى للتعاقد مع النني صاحب الـ26 عامًا سواء بعقد نهائي أو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



وانضم النني إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من صفوف بازل السويسري.



إلا أن مشاركات لاعب الوسط مع ارسنال تراجعت هذا الموسم حيث شارك في ثماني مباريات فقط.









