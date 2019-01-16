شاهد .. أول ظهور إعلامي لياسمين الخطيب بعد أزمتها مع خالد يوسف

16 يناير 2019 - 05:19 ص

تستعد الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للعودة على شاشة قناة "النهار" يوم الجمعة القادم ببرنامج "قُطعوا الرجالة".



وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من النساء ، على أت تتضمن الأسئلة جانبًا كبيرًا حول ما يضايق ضيفات البرنامج من الرجال .



وظهرت الإعلامية "ياسمين الخطيب" وهي تقول "قُطعوا الرجالة" وهو الأمر الذي أضحك الإعلامية راغدة شلهوب.



ويعتبر هذا أول ظهور لياسمين الخطيب بعد أزمة إعلان زواجها من المخرج والبرلماني خالد يوسف.



