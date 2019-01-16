شاهد .. أول ظهور إعلامي لياسمين الخطيب بعد أزمتها مع خالد يوسف

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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

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راغدة شلهوب

ياسمين الخطيب

تستعد الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للعودة على شاشة قناة "النهار" يوم الجمعة القادم ببرنامج "قُطعوا الرجالة".

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من النساء ، على أت تتضمن الأسئلة جانبًا كبيرًا حول ما يضايق ضيفات البرنامج من الرجال .

وظهرت الإعلامية "ياسمين الخطيب" وهي تقول "قُطعوا الرجالة" وهو الأمر الذي أضحك الإعلامية راغدة شلهوب.

ويعتبر هذا أول ظهور لياسمين الخطيب بعد أزمة إعلان زواجها من المخرج والبرلماني خالد يوسف.

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