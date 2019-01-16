شاهد .. أول ظهور إعلامي لياسمين الخطيب بعد أزمتها مع خالد يوسف

أحمد عادل شعبان
تستعد الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للعودة على شاشة قناة "النهار" يوم الجمعة القادم ببرنامج "قُطعوا الرجالة".
وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مجموعة من النساء ، على أت تتضمن الأسئلة جانبًا كبيرًا حول ما يضايق ضيفات البرنامج من الرجال .
وظهرت الإعلامية "ياسمين الخطيب" وهي تقول "قُطعوا الرجالة" وهو الأمر الذي أضحك الإعلامية راغدة شلهوب.
ويعتبر هذا أول ظهور لياسمين الخطيب بعد أزمة إعلان زواجها من المخرج والبرلماني خالد يوسف.
ظهر12:09 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:09
عصر
15:01
مغرب
17:20
عشاء
18:50