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آل الشيخ يطلب 3 أهداف في الزمالك ويجهز للأبيض مفاجأة

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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طالب المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - بضرورة إحراز 3 أهداف في مرمى الزمالك في المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين خلال أيام .

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " "طالبت الكابتن حسام حسن واللاعبين بالفوز في المباراتين القادمتين وتعويض النقاط".

وأضاف: "لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك".

وكان "آل الشيخ" كشف عن استعدادات جديدة يقوم بها من أجل مباراة الزمالك ، قائلًا: "

"لاعب مفاجأة سيكون متواجد إن شاء الله في مباراة الزمالك الخميس القادم.

وكان بيراميدز سقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي باللقاء الذي انتهى (1-1) مساء الثلاثاء.

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