آل الشيخ يطلب 3 أهداف في الزمالك ويجهز للأبيض مفاجأة

16 يناير 2019 - 05:56 ص

طالب المستشار تركي آل الشيخ - رئيس نادي بيراميدز - بضرورة إحراز 3 أهداف في مرمى الزمالك في المباراة المقرر إقامتها بين الفريقين خلال أيام .



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " "طالبت الكابتن حسام حسن واللاعبين بالفوز في المباراتين القادمتين وتعويض النقاط".

وأضاف: "لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك".



وكان "آل الشيخ" كشف عن استعدادات جديدة يقوم بها من أجل مباراة الزمالك ، قائلًا: "