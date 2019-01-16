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آل الشيخ يطلب 3 أهداف في الزمالك ويجهز للأبيض مفاجأة
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وأضاف: "لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك".
وكان "آل الشيخ" كشف عن استعدادات جديدة يقوم بها من أجل مباراة الزمالك ، قائلًا: "
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