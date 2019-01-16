أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

16 يناير 2019 - 07:12 ص

طالب الحاج ضيوف - أسطورة منتخب السنغال - مواطنه ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول إذا أراد أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.



وقال "ضيوف" خلال تصريحات لموقع "ستار أوف أفريكا": "على ساديو ماني الرحيل من ليفربول لأن صلاح لن يتركه يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا .



وأضاف: "جائزة أفضل لاعب في أفريقيا ليست هي المشكلة في حد ذاتها ، وإنما المشكلة الكبرى أن يكون منافسك الرئيسي على الجائزة هو زميلك في الفريق .. هذا يجعل الأمور أصعب".



وأردف: "فليرحل ماني عن ليفربول ، لا يوجد لاعب سنغالي يتساوى معه في الإمكانيات لكن عليه أن يكون حاسمًا ، لن يفوز بالجائزة طالما صلاح هناك".



وتأتي تصريحات "ضيوف" بعد فوز صلاح بالجائزة مرتين متتاليتين في ظل منافسة شرسة مع ماني.



