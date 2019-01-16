  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:46 ص
بحث متقدم
محمد صلاح ودياب ورمضان

رمضان لـ"صلاح" وعمرو دياب: أنا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا عليه

موجة الطقس السييء

تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس السيء

عطية

رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

صلاح وماني

أسطورة السنغال لـ"ماني": ارحل من ليفربول .. صلاح لن يتركك

تركي آل الشيخ

آل الشيخ يطلب 3 أهداف في الزمالك ويجهز للأبيض مفاجأة

ياسمين الخطيب

شاهد .. أول ظهور إعلامي لياسمين الخطيب بعد أزمتها مع خالد يوسف

البرادعي

تدوينة نارية لـ"البرادعي" بشأن تعديل الدستور.. هذا ما قاله

تركي آل الشيخ تامر أمين

تامر أمين يصدم تركي آل الشيخ بهذا التصريح

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

"أبو الغيط": ما أطلق عليه الربيع العربي كان تدميرًا عربيًا

الخطيب

"الأهلي" يتخذ خطوات تصعيدية جديدة ضد رئيس الزمالك

رسالة مثيرة للجدل من مبروك عطية لـ"فتاة الحضن"

الصفحة الأخيرة

عطية
عطية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

انتحار فتاة للهروب من الزواج فى بولاق الدكرور

#

رد صادم من مبروك عطية لرجل يشكو من برود زوجته الجنسى

#

فتوى مثيرة للجدل من مبروك عطية عن الفياجرا النسائية و "الرجالية"

#

شاهد .. فيديو صادم لمدرس يضرب الطلاب: يا ابن الـ"...."

مبروك عطية

فتاة الحضن

استنكر الدكتور مبروك عطية - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر، - قيام شاب باحتضان بطالبة بإحدى كليات جامعة الأزهر .

وقال "عطية" في حوار لقناة "العربية": " جثو الطالب الشاب على ركبتَيه هو وضع في منتهى الذل وانتظار العذاب، كما صورته صورة الجاثية عن مشاهد يوم القيامة، متابعًا: "دي مش رومانسية، وهذا دليل على جهل الطالب".

وأضاف: "كان يجب أن تقف عزيزًا وفي يدك وردة وتعطيها 100 جنيه تشتري كتابًا لأن هذا مكان للعلم وليس للعشق".

و وجه "عطية" رسالة للفتاة قائلًا: "يا هبلة .. ركزي في العلم .. دا كان هياخد كل اللي جواكي ومش هتنفعي زوجة تاني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

مساء الخيييير

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيارة نقل تصطدم بسيارة فنانة شهيرة في حادث مروع
» شاهد .. السؤال الذي أبكى "سما المصري" على الهواء
» شاهد: الكشف عن حقيقة وفاة أشرف عبد الباقي
» الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من حالة الطقس
» أول تعليق من تيريزا ماي على قرار البرلمان البريطاني
» القبض على مدير "التفتيش البحري" متلبسًا برشوة
» العموم البريطاني يرفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
» مطالبة بغلق «السوشيال ميديا» ساعةً يوميًا.. هل تستجيب الدولة؟
» صورة «رونالدو» مع رجل شرطة سعودي تهز «السوشيال ميديا»
» زعيم عربي جديد يزور "الأسد"
» عقوبات ورسالة عاجلة.. الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون