رمضان لـ"صلاح" وعمرو دياب: أنا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا عليه

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محمد صلاح ودياب ورمضان
محمد صلاح ودياب ورمضان

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واصل الممثل محمد رمضان رسائله المثيرة للجدل وذلك بعد قيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن صور لسياراته .

ونشر "رمضان" فيديو عبر صفحته بـ"انستجرام" به صور سياراته ، وفي الخلفية مقطع من أغنيته "مافيا" التي تقول كلماتها: "أنا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه".

وتأتي رسالة محمد رمضان ، بعد قيام المطرب عمرو دياب بنشر صورة له داخل سيارة جديدة ، وعلق عليها ، قائلًأ: " تجربة قيادة أحدث سيارة لامبورجيني في العالم".

نفس الأمر تكرر مع نجمنا المصري محمد صلاح الذي نشر صورًا لسيارته الجديدة التي نالت إعجاب الجماهير.

وكان "رمضان" تعرض لهجوم شديد بعد قيامه بنشر عدد من صور السيارات التي يملكها متهمين إياه بـ"المنظرة".

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