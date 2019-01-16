مصرع أسرة من 5 أشخاص بسبب تسرب غاز

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مصرع طفل وإصابة أسرة كاملة فى تسرب غاز بسوهاج

متابعات - الدويني فولي

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لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم داخل منزلهم بإمبابة نتيجة تسرب غاز السخان، ما أسفر عن مصرع كل أفراد الأسرة فى أثناء نومهم وجاء اكتشاف الواقعة من خلال انتشار رائحة الغاز فى العمارة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة إمبابة بمصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة اختناقهم لتسرب الغاز من ماسورة الغاز فى أثناء نومهم وهو ما أسفر عن وفاة كل أفراد الأسرة.

وعلى الفور انتقل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الواقعة وتبين من خلال المعاينة المبدئية مصرع موظف بهيئة النقل العام وزوجته وأبنائه الثلاثة نتيجة تسرب غاز السخان في أثناء نومهم ومصرع كل المتواجدين بالشقة.

وتبين من التحريات التى قام بها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة أفراد الأسرة وتم نقل الجثث إلى المشرحة بعد معاينة النيابة.

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