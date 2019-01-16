» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم

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وكالات- الدويني فولي

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أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Wealth-X الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأثرياء حول العالم، مشيرًا إلى أن أعدادهم ستصل إلى مستويات مرتفعة للغاية على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وقال التقرير إن مصر حلت في المرتبة الثانية، بعد نيجيريا، حيث وصل معدل ارتفاع عدد الأثرياء الحالي 12.5%، مقارنة بنيجيريا التي وصل معدل ارتفاع الثروة بها إلى 16.3.

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتلت، في 2017، المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 19 في الترتيب العالمي، إذ بلغ عدد الأثرياء في المملكة 2,640، وصل مجمل ثرواتهم إلى 427 مليار دولار.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وفي المرتبة 28 عالميا بـ1,120 ثري يبلغ مجمل ثرواتهم مجتمعة 272 مليار دولار.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى على مستوى العالم حسب التقرير الذي قدر عدد الأثرياء بـ73,110 يملكون ما مجموعه 8,719 مليار دولار.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية تبعتها الصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

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