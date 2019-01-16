"الرئيس" يأمر بإنقاذ «عجوز» تقيم على الرصيف

16 يناير 2019 - 11:56 ص

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنقاذ سيدة عجوز تعيش على أحد الأرصفة بالشارع بمنطقة سعد زغلول بالقاهرة.

وبدأت القصة مع نداء أطلقه أحد المواطنين عبر جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لإنقاذ عجوز من البرد، تقيم على الرصيف بجوار محطة مترو «سعد زغلول» في وسط القاهرة، تحت عنوان "الست دي حالتها صعبة جدًا.. ابعتوا صورتها يمكن حد يؤويها".

وطالب السيسي بإرسال فريق شرطي لتلبية كل احتياجات السيدة "صفية" والاطمئنان على صحتها، موجهًا بسرعة اصطحابها إلى مستشفى للكشف عليها.

وحضرت إحدى القيادات الشرطية إلى مكان إقامة السيدة العجوز وأبلغتها: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما عرف ظروفك، أمر بأننا نطمئن على صحتك، وإن شاء الله كل اللي إنتي عاوزاه هيتم".

وفوراً حضرت سيارة إسعاف ونقلتها إلى أحد المستشفيات للاطمئنان عليها وتوفير كل ما تحتاجه. ووجهت السيدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته.

كان أحد وراد مواقع التواصل الاجتماعي نشر معاناة السيدة العجوز قائلاً: «الست دي حالتها صعبة جداً، هيّا موجودة في محطة سعد زغلول أول ما تطلع من المحطة.. بالله عليكم لو حد يعرف جمعية خيرية ابعتوا صورتها ليهم يمكن حد يؤويها... يا رب انزل دفئك ورحمتك على من لا مأوى ولا ملجأ لهم إلا أنت».