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تطورات في الحالة الصحية لـ"زين" مريض السرطان

الحياة السياسية

زين
زين

عمرو محمد_متابعات

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نشرت الصفحة الرسمية للطفل زين يوسف، الشهير بمحاربته لمرض السرطان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطورا جديدا لحالته الصحية عقب إجراء تحاليل وأشعة، للاطمئنان عليه، بعد إصابته بالسرطان للمرة الرابعة.

وكتب "زين": "بعد أسبوع كامل من التحاليل والإشاعات والمسح الذري، والقلق من النتيجة، بالذات بعد قرار وقف العلاج اللي أخذناه من أكتر من شهر، وبعد الأعراض الجانبية الرهيبة اللي سببها لزين، قابلنا الدكتورة إمبارح اللي بلغتنا الأخبار السعيدة أنه الحمد لله ما زال متعافى من السرطان".

وأضاف "زين"، أنه لا تزال توجد بعض المناطق "المنيرة" في المسح الطبي "مجهولة المعنى"، والتي من المرجح بصورة كبيرة، أن تكون بقايا من العلاج أو العمليات، وليست أورامًا سرطانية جديدة.

وتابع "زين": "ربنا سبحانه وتعالى ورانا عظمته تاني، وهدانا هدية راحة البال نوعًا ما، ولو لـ3 شهور بس لحد ميعاد التحاليل الجاية"، لافتًا إلى أنه مصاب بنوع خبيث من السرطان يمكنه الاختباء داخل الجسم لفترة طويلة، مستطردًا: "نطلب من ربنا كل مرة أن زين يفضل متعافى، لحد ما نقدر أن شاء الله نقول أنه خف تمامًا بإذن الله ".

ووجهت الصفحة الرسمية لـ"زين" الشكر للمتابعين الداعمين له بالدعاء، مع المطالبة بالاستمرار في ذلك، مضيفة: "بعد ما أطمنا على زين، حنعلن عن مفاجأة كبيرة وجميلة، إن شاء الله قريب في ظرف أسبوع على الأكتر".

يذكر أن الطفل "زين" ظهر في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين .

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