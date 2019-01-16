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"الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع

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وزير الكهرباء

إيمان هاني

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الكهرباء

المحور

التجمع

أيمن حمزة

رد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على ما تردد حول اقتحام أحد العمال لفيلا بالتجمع بالخامس لأخذ عداد الكهرباء قائلا: "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن العداد خارج الفيلا، فكيف يتم الاقتحام.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،  أن وزارة الكهرباء دائمًا ما تسعي لحل أي شكوى بشكل فوري، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت مع السيدة صاحبة الفيلا، وتم الاعتذار لها عن أي أضرار حدث بأي شكل. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتحقيق مع العامل صاحب الواقعة، وانتهت التحقيقات بأنه لم يقتحم الفيلا علي الإطلاق.

وأوضح أن وزارة الكهرباء قامت بإرسال إنذار للعقار قبل ذلك، بسبب وجود متأخرات عن دفع الفواتير لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أنه تم رفع العداد بوجود لجنة من وزارة الكهرباء، وهذا الإجراء قانوني.


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