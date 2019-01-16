» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير علي عكاز

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الأردني

عكاز

الأمير الحسين

انتشر على وسائل الاتصال الاجتماعي مقطع فيديو لزيارة ميدانية لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وهو يتكئ على عكاز.

وظهر الأمير الحسين مستخدما العكاز، خلال زيارة قام بها الثلاثاء الماضي، إلى منزل عضو مجلس الأعيان مروان الحمود.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأمير الحسين أصيب خلال ممارسته الرياضة.

وكتب الأمير الحسين عبر صفحته في "انستغرام": "بين الأهل والعزوة من أبناء السلط والبلقاء الكرام?. ?شكرا على الاستضافة الكريمة وهي ليست غريبة على نشامى السلط وأهلها الطيبين".
الفيديو:

 

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