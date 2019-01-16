مكافآت للاعبي «الإنتاج» بعد التعادل مع بيراميدز

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قرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، صرف مكافآت إجادة للاعبيه بعد الأداء المتميز للفريق أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما بالأمس والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وأشاد "عامر" بكفاءة الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار فى إدارة المباراة، فضلا عن الأداء المتميز للعجلات الحربية هذا الموسم.

ويستعد الإنتاج لمواجهة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة العشرين للدوري.

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