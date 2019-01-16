"التليجراف" تتهم صلاح بافتعال السقوط قرب منطقة الجزاء

16 يناير 2019 - 01:25 م

سلطت صحيفة "التليجراف" البريطانية، الضوء على أهداف محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، الأخيرة، لافتة إلى أن معظم أهداف لاعب الريدز، في الآونة الأخيرة، كانت عن ضربات جزاء، وهو ما دفع البعض للقول إن "صلاح" يبالغ في سقوطه لاحتساب ركلات الترجيح.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن حكم الفيديو الذي تم إقراره في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أضاع جزءا من إثارة ومتعة كرة القدم، وهو ما لاحظ في المباراة الأخيرة ليفربول، لافتة إلى أن التلامس الناعم أصبح يحتسب ضربة جزاء، وهو غير المألوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك انتقادات وجهت لنجم ليفربول، محمد صلاح، بعد احتساب عدة ضربات جزاء له على التوالي، كمباراة نيوكاسل وأرسنال وبرايتون.

ونوهت بأن ركلة الجزاء المحتسبة للنجم المصري ضد نيوكاسل على وجه الخصوص أثارت الكثير من الانتقادات ضد هداف ليفربول والدفاع الشديد عنه في نفس الوقت.

وأكدت الصحيفة أن "صلاح" لم يدع السقوط في كل منها حيث حدث نوع من الاحتكاك لكن الجميع شعر أن التلامس ضئيل جدًا.

ورأت الصحيفة أن ضربات الجزاء الثلاثة تشترك في ملمح واحد وهي الدفاع الضعيف حيث استطاع "صلاح" بسرعته وخداعه الدخول في سباق سرعة مع المدافعين المذعورين لكن رغم ذلك، ليس كل تلامس ينبغي أن يحتسب مخالفة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ14 هدفًا، ويشترك معه بنفس العدد كل من نجم توتنهام هاري كين وهداف أرسنال بيير أمريك أوباميانج.

واحتفظ صلاح للمرة الثانية على التوالي بلقب أفضل لاعب في أفريقيا كما حقق الموسم الماضي لقب هداف البريمرليج وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.