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الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

عمرو محمد

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الإعدام

البامبرز

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بالعباسية حكمها بالإعدام لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر في اتهامهما باغتصاب الطفل حمزة، في القضية المعروفة إعلاميا "طفل البامبرز".

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين إبراهيم محمد ومصطفى راشد، وأمانة سر عادل الشيخ، ومحمد أبو العلا .

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام، أمرت بإحالة كل من عرفة عادل فتحي 16 سنة، طالب ومحمود السيد أبو زيد، طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهما بخطف واغتصاب طفل المطرية، والشروع في قتله بإلقائه من الدور الرابع في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طفل البامبرز".

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