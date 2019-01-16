شاهد ما فعلته فتاة مع حبيبها بعد رفضه الانفصال عنها

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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شاب

فتاة

لايف لايك

أبرحت فتاة مراهقة صديقها ضربًا، بعد أن طلبت منه الانفصال بشكل ودى، وعدم الاستمرار في العلاقة العاطفية بينهما، لكن صديقها الشاب رفض ذلك.

وعرض موقع لايف لايك، مقطع فيديو أظهر فيض الفتاة من المحاولات التي قامت بها مرارًا وتكرارًا مع صديقها الشاب حتى تقوم بإيصال رسالتها بضرورة الانفصال، واستحالة إتمام العلاقة بينهما.

وعندما رأت الفتاة أن صديقها لن يرحل بسهولة ولن يمتثل لطلبها بالانفصال عنه، قامت بطرحه أرضًا وظلت توجه عديد اللكمات في بطنه ووجه، لكنه استمر في طلب الرجوع.


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