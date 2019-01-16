بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس الغد

16 يناير 2019 - 01:56 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية تحسّن حالة الطقس بداية من الساعات الأخيرة من اليوم الأربعاء، ليشهد طقس الغد الخميس اعتدالاً ملحوظًا في درجات الحرارة وسطوع الشمس في معظم ساعات النهار.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرياح خلال الأيام الماضية ليس سببه انخفاض درجات الحرارة ولكن سرعة الرياح، خاصة في المناطق الشمالية والوجه البحري.

وتابع: "هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة تشعر المواطن بالبرودة التي تصل إلى حد الصقيع".