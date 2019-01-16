المصرى يضم مدافع فيتا كلوب الكونغولى

16 يناير 2019 - 02:11 م

حصل النادي المصري البورسعيدي، على توقيع الكونغولي نجودا موزنجا لاعب فريق فيتا كلوب الكونغولي، لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

ولعب "موزينجا" بشكل مميز أمام المصري في مواجهتي نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، وأمام الأهلي في المباراة السابقة.

وينهي النادي البورسعيدي، التفاوض مع ناديه خلال الوقت الحالي، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا.