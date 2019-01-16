  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:46 م
بحث متقدم
أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

المتهم

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية "طفل البامبرز"

أرشيفية

بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين عن طقس الغد

احمد عبد القدوس، نجل الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

نجل إحسان عبد القدوس: "السادات أنقذ حياتي"

صورة الخبر

"التليجراف" تتهم صلاح بافتعال السقوط قرب منطقة الجزاء

تضييق جديد علي الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

تضييق جديد على الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

الاسكندرية

سقوط ثلوج بالإسكندرية

قران

تشويه آية قرآنية في "كاريكاتير" بصحيفة سعودية

تدوينة مثيرة للجدل لمستشار بن زايد

تدوينة مثيرة للجدل لمستشار بن زايد

السيسي

"الرئيس" يأمر بإنقاذ «عجوز» تقيم على الرصيف

بالفيديو..

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

الحياة السياسية

أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه
أبو الغيط: " القذافي" دفع ثمن أخطائه

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر

#

أبو الغيط يدعو لحشد "الأوراق" بشأن هذا الأمر الخطير

#

مدرب العين: مع احترامي للأهلي فهو لا يملك ثمن "الشحات"

#

أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل مزعج

مقتل

القذافي

أبو الغيط

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سبب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، بسبب أخطاء جسيمة دفعت بعض الأطراف العربية لعدم دعمه خلال 2011.

وأضاف أبو الغيط خلال استضافته في حوار على قناة DMC ، أن الأطراف الدولية والعالم الغربي تحديدًا كانت ترغب في التخلص من الحكم في ليبيا.

وأوضح أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لأي دولة له تأثير مدمر، مؤكدًا أن إعلان حظر طيران القوات الليبية عام 2012 مماثل تماما لما حدث في البوسنة.

وأشار أبو الغيط إلى أنه بعد إعلان الحظر على ليبيا تم العثور على كونتينر به 20 ألف مسدس وآلاف من البنادق الآلية والقادمة، مضيفًا أن بعض القرارات التي تصدر عن المجتمع الدولي تحركها قوى دولية وترى المستقبل وتعد له وتهدف إلى تدبير المؤامرات للدول العربية.

وقد قتل القذافي في 20 أكتوبر 2011 علي يد الثوار الليبيين عقب، اندلاع الثورة الليبية، بعد حكم ليبيا لأكثر من 40 سنة، عن عمر يناهز 69 سنة، وتم دفن جثمانه في صحراء ليبيا سرًا.

الفيديو:

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 فى تفجير انتحارى بمطعم
» معتز عبد الفتاح: علينا التعلم من إسرائيل رغم العداء
» فيديو.. ولي العهد الأردني يسير على عكاز
» "الكهرباء" ترد على اقتحام فيلا لسحب العداد فى التجمع
» وفاة 400 شخصًا جراء تفشي «الإيبولا» فى الكونغو
» مفاجأة.. مصر ثانى أكثر دولة ثراءً فى العالم
» "الخلع".. يشعل خناقة حامية على الهواء
» الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى
» قرار رسمي لكندا بعد تهديد السعودية رهف بالقتل
» حبس لاعب شهير فى نادى «بيراميدز»
» معسكر مغلق لـ«الدراويش» استعدادًا للأفريقي التونسي

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون