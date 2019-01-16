أم «تذبح» طفليها بأسيوط

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تجردت أم من الرحمة والأمومة والمشاعر الإنسانية، وقتلت صغيريها بسكين مطبخها بمنزلها بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وكانت البداية مع تلقي المقدم محمود بدوي رئيس مباحث مركز شرطة البداري بلاغًا من الأهالي يفيد قيام سيدة بقتل طفليها بسكين مطبخها ودخولها في حالة من الهذيان عقب الفعلة الشنعاء وسط تخوف من الجيران المحيطين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وبالبحث والتحري تبين قيام المدعوة “ع. ع. أ” 24 سنة ربة منزل بقتل نجليها “ع. م. ح” 6 سنوات و”ز. م. ح” 4 سنوات مستخدمة سكين مطبخ وتركتهم غارقين في الدماء مع حالة من الصراخ والهذيان.

وبسؤال المدعو “م. ح. ص” 30 عاما، زوج المتهمة، قال إن زوجته تعاني من حالة نفسيه، وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأوضحت أنها تعاني من حالة نفسية سيئة وأنها كانت تعاني من بعض المشاكل الأسرية، وهذا ما دفعها لارتكاب الواقعة بعد أن تفاقمت تلك المشكلات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

وبالتحريات حول الأسرة أثبت أنها أسرة متوسطة الحال، يعمل رب الأسرة سائق على سيارة ميكروباص، وكانت هناك مشكلات بينهما وترتب عليها دخول الزوجة في حالة نفسية منذ فترة، ولكن الجيران أكدوا أنهم لم يتوقعوا أن هذه الحالة تقودها لجريمة قتل طفليها خاصة أنها كانت حالة نفسية ولكنها لم تظهر كـ”مجنونة” أمام الجيران.


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