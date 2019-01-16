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رسمياً .. محمد فضل مديرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

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فضل
فضل

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قال الإعلامي أحمد شوبير ان محمد فضل نجم الندي الأهلي السابق، عبر حسابة الخاص بـ"تويتر": "انة تم اختيار محمد فضل رسميًا مديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 ".

وكان احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد عبر إذاعة نجوم إف إم أن قبل يومين عن "توجه الدولة حالياً هو الاعتماد على الشباب وهو ما يصب في صالح محمد فضل، الإعلان بشكل رسمي عن الاختيار سيكون يوم السبت المقبل أو الأحد على الأكثر".

كما أشار نائب رئيس الاتحاد المصري إلى أن العمل يجري حالياً على قدم وساق من أجل دخول الجماهير بأعداد كبيرة في مباريات الدوري المصري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم.

وأكد شوبير أن الفترة المقبلة ستشهد دخول الجماهير للمباريات المحلية تمهيداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية واستضافة مبارياتها بالسعة الرسمية للملاعب.


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