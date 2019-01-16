"في الظل".. مجموعة قصصية جديدة للقاص خالد عاشور

16 يناير 2019 - 06:30 م

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجموعة الجديدة للكاتب والقاص الدكتور خالد عاشور والتي جاءت تحت عنوان "في الظل".

وتتناول المجموعة القصصية حياة المهمشين في مصر والمقموعين تحت وطأة الفقر والخوف، كما تتناول قصص المجموعة أحوال المرأة وما يقع عليها من قمع مجتمعي ومعاناة أبطال قصصه في العيش والحياة.

والقصص اغلبها تتناول حياة المصريين التي لا يعرفها أحد، مصر الفقيرة بإحيائها الشعبية وقراها الأشد فقرا تحت وطأة الجوع والجهل.

وصدر للكاتب عن الهيئة العامة للكتاب مجموعة قصصية سابقة في عام 2014 "همس" والتي نالت كثيرا من الترحيب وكتب عنها كثير من النقاد العرب والمصريين، كما فازت بجائزة إذاعة "bbc" لأحسن قاص شاب عربي.

ويعتبر خالد عاشور واحد من كتاب القصة القصيرة المتميزين في مجاله بطريقة السرد المكثفة ونوعية الشخصيات التي يتناولها وحبكته المقنعة المختلفة في مجال القصة القصيرة



