"النور" يرفض قانون "تنظيم النقل"

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رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، بديلاً عن جهازي النقل الحضري بالقاهرة الكبرى وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمي 348 و 349 لسنة 2012.

وقال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الهيئة كانت قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، أملا منا في أن تستجيب الحكومة لحذف بعض المواد التي يرفضها الحزب إلا أنه أثناء المناقشات بالجلسة العامة للمجلس، وجدنا أن القانون بقى كما هو مما يُحمل المواطنين مزيداً من الأعباء، من حيث الرسوم المفروضة.

 وأكدت الهيئة البرلمانية للحزب رفض نواب الحزب تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

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