كوريا الجنوبية والصين يتأهلان لدور الـ16 بأمم آسيا

16 يناير 2019 - 06:42 م

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزًا غاليًا على نظيره الصينى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "آل نهيان" بنادى الوحدة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا 2019، التى تقام فى الإمارات العربية المتحدة.

أحرز أهداف كوريا الجنوبية كلاً من هوانج أوي جو ومنجاي كيم فى الدقيقتين 14 و51 من عمر أحداث المباراة.



الهدف سجله اللاعب هوانج أوى جو فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وشارك في المباراة هيونج سونج مين مهاجم توتنهام الذى انضم للمنتخب أول أمس.

بهذه النتيجة يحسم منتخب كوريا الجنوبية تأهله رسمياً إلى دور الـ 16 من أمم أسيا متصدراً المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ويرافقه منتخب الصين بعد احتلال الوصافة برصيد 6 نقاط، فيما جاء فيرجيزستان ثالثاً برصيد 3 نقاط بعد فوز فى نفس التوقيت على الفلبين بنتيجة 3-1، ويبقى على أماله فى التأهل إلى نفس الدور كأحسن مركز ثالث ويودع منتخب الفلبين البطولة.