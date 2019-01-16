الدوري التونسي.. الصفاقسي يهزم الملعب القابسي

16 يناير 2019 - 06:52 م

فاز فريق الصفاقسي على القابسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة الثانية عشر من مسابقة الدوري التونسي.

وبادر الصفاقسي بالتسجيل في الدقيقة 56 عبر اللاعب أشرف الزواغي من ركلة مباشرة، وعادل القابسي النتيجة في الدقيقة في الدقيقة 78.

وسجل هيثم المثلوثي هدف الفوز للصفاقسي قبل دقيقة على النهاية ،عبر ضربة جزاء من مخالفة على المهاجم فراس شواط.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 28 نقطة على بعد نقطة خلف الترجي، الذي يتربع على الصدارة، علما بأن الفريقين تنقصهما مباراة مؤجلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد الملعب القابسي عند 12 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة.