محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير التضامن الاجتماعي لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

16 يناير 2019 - 07:01 م

التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمكتبه اليوم الدكتورة نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية لبحث تنفيذ فعاليات وبرامج مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية وتطوير مركز التأهيل الاجتماعي بالمحافظة ودعم أكبر مصنع للأطراف الصناعية بصعيد مصر فضلًا عن التوسع في عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة تنفيذًا لتعليمات الرئيس واستكمالًا لخطة التنمية المستدامة.

حضر اللقاء مصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الأهلية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الفعاليات التي نفذتها المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجاً معلنًا دعمه الكامل للمبادرة وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى والنجوع بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فضلًا عن التوسع في أعداد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة مشيدًا بمصنع الأطراف الصناعية التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والذى يعد من أكبر مصانع الأطراف الصناعية بصعيد مصر ويخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات.

وأشارت نائب وزير التضامن الاجتماعي إلى خطة الوزارة التي يجرى تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الفتح والتنسيق مع بعض المؤسسات لتوفير 500 طرف صناعي لأهالي المحافظة من الأشخاص ذوى الإعاقة فضلًا عن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديرياتها بالمحافظات من دعم نقدى وتشغيل للسيدات والفتيات.

وأضافت "قباج" أنها تفقدت خلال زيارتها للمحافظة بعض القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتابعت أعمال تطوير مركز التأهيل الاجتماعي للبنين والبنات والذي يضم ورش متخصصة للتدريب فضلًا عن مناقشة الفعاليات والبرامج التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف الأسر الفقيرة والأشد احتياجًا.



