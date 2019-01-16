جمعيات أهلية تتبرع بـ 35 دراجة بخارية لذوي القدرات الخاصة

16 يناير 2019 - 07:15 م

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والإنتاجية العاملة بالقاهرة لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بالعاصمة.

شارك في اللقاء عز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلي أن هذا اللقاء هو بداية لعدة لقاءات دورية ستعقدها المحافظة لوضع خطة لتنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا.ً

وأضاف المحافظ، أن الاجتماع يهدف إلي تنسيق الجهود بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية مشيراً إلى ضرورة التعريف بالجهود التي تبذلها الجمعيات لتشجيع المواطنين على المشاركة فيها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة مشيراً إلى أن المشاركة لا تقتصر علي الدعم المادي فقط بل يمكن المشاركة بالأفكار.

وأضاف المحافظ، إن الجمعيات الأهلية تمثل عنصر فعال فى مواجهة الأزمات خاصة وان من يقوم بالعمل الخيري التطوعي لا ينتظر مقابلاً مشيراً إلي وجود عدد كبير من المشروعات التنموية بالمحافظة يساهم بها عدد من الجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء اقترح عز فرغل رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة إطلاق إشارة البدء لتفعيل المبادرة بين الجمعيات المشاركة لتوفير عدد من الدراجات البخارية لذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف محافظ القاهرة وأسفر ذلك عن تبرع عدد من الجمعيات بـ 35 دراجة بخارية خلال اللقاء أعلن المحافظ انه سيقوم بتوزيعها على مستحقيها خلال الأيام القادمة.

وأشار المحافظ، إن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة تنسيقية بين مديرية التضامن والجمعيات المشاركة في المبادرة كما تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري لعرض نتائج العمل الميداني وما تم إنجازه .

وخلال اللقاء طالبت الدكتورة رنا شعبان اخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة بضم مبادرة "صحتك .. حياتك" التي تهدف إلي تعريف المواطنين بآثار السمنة على الصحة وطرق علاجها إلي الأعمال التي ستتم في مبادرة " حياة كريمة " باعتبار إن الصحة أهم مظاهر الحياة الكريمة .

وطالب بعض مسئولي الجمعيات بدراسة الية لخلق فرص عمل للأسر وتنمية المهارات خاصة للمرأة المعيلة وعمل مسح اجتماعي للمستحقين لعمل قاعدة بيانات تسهل تحديد الأولويات.