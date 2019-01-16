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شعراوي يعقد اجتماعًا مع محافظ دمياط لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط بمقر الوزارة .

وتم خلال اللقاء استعراض حجم الإنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأشار الوزير إلى أهمية تذليل كافة المعوقات والمشكلات الخاصة بالمستثمرين في المحافظة .

كما تم بحث آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة والأراضي الزراعية ، كما تم استعراض تطورات ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة بالمحافظة والخطة الجارية للانتهاء من هذا الملف وإعلان المحافظة بلا عشوائيات .

كما تم خلال الاجتماع استعراض إنشاء عدد من الأسواق الحضارية النموذجية بالمحافظة لاستيعاب جميع الأنشطة التجارية الموجودة .



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