أول مرشحة تعلن تحدي «ترامب» في الانتخابات الأمريكية

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ترامب وكيرستن جيليبراند
ترامب وكيرستن جيليبراند

وكالات - خالد الشرقاوي

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دونالد ترامب

الانتخابات الأمريكية

فى موقف جديد وقبل عامين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، أعلنت كيرستن جيليبراند عضو مجلس الشيوخ فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد من أبرز المعارضين للرئيس دونالد ترامب ومناصرة القضايا النسائية ومنها حركة "مى تو"، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وتنضم جيليبراند إلى لائحة طويلة من الديموقراطيين المرشحين لمنافسة ترامب في 2020، وستكون ثالث امرأة تسعى للفوز بترشيح الحزب.

وقالت لمقدم البرامج ستيفن كولبرت على شبكة "سي.بي.اس" التلفزيونية، "سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة" مضيفة أن أهدافها تشمل تحسين الرعاية الصحية للعائلات الأمريكية وتحدي المصالح الخاصة وأنظمة النفوذ المترسخة في واشنطن والتصدي لـ "الفساد والطمع السياسى".

وأضافت في المقابلة التي ستبث بالكامل في وقت لاحق، "أعلم أن لدي التعاطف والشجاعة والعزم بلا خوف للقيام بذلك".

وقالت جيليبراند (52 عاما) وهي من نيويورك إنها بصدد تشكيل لجنة تقييم وهي خطوة قانونية مهمة للمرشح للرئاسة، قبل أيام قليلة على توجهها إلى ولاية آيوا التي تصوت بشكل مبكر.

وشغلت مقعد هيلاري كلينتون في مجلس الشيوخ في 2009، عندما أصبحت كلينتون وزيرة للخارجية، وانتخبت جيليبراند في نوفمبر الماضي لولاية ثانية كاملة، ورغم أن موعد الانتخابات يبعد أكثر من 650 يوما، إلا أن عددا كبيرا من المرشحين أعلنوا خوض السباق الرئاسي.

ومن هؤلاء عضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن ورئيس بلدية سان انتونيو السابق جوليان كاسترو الوزير السابق في حكومة باراك أوباما وعضو الكونغرس المتقاعد جون ديلانيى، ومن المتوقع دخول بعض الشخصيات الأكثر وزنا مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن وعضو الكونجرس السابق بيتو أورورك وأعضاء مجلس الشيوخ الحاليين كوري بوكر وكمالا هاريس وإيمي كلوبوشار وبيرني  ساندرز.


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