مطلب أزهري بتجريم ارتداء «الزي» في الأفلام

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أزهريون يطالبون بتجريم ارتداء الزي الأزهري
أزهريون يطالبون بتجريم ارتداء الزي الأزهري

حسن عاشور

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الأفلام

الزي الازهري

باحث أزهري

طالب الدكتور محمد مأمون ليلة، عضو هيئة التدريس بالأزهر والباحث في الشئون العامة والدينية، بإعداد قانون يجرم ارتداء الزى الأزهري لغير الأزاهرة، مع تجريم لبسه في الأفلام والمؤسسات إلا بتصريح من المشيخة.

وقال "ليلة"، في تصريحات خاصة إلى "المصريون"، "لابد أن يقوم أحد شباب الأزهر الشريف من النواب بإعداد قانون يتقدم به لمجلس النواب، يجرم ارتداء الزى الأزهري لغير الأزاهرة، مع تجريم لبسه في الأفلام والمؤسسات إلا بتصريح من المشيخة".

ودعا الباحث الأزهري أن تضع المشيخة تصميمين للزى واحد منهما الأزاهرة أصالة، وواحد آخر للعلماء من جميع أنحاء العالم الذين يتقدمون ببحوثهم وأفكارهم إلى المشيخة، وتعقد لهم المقابلات، يعطون باجتيازها علما وفكرا إجازة بأنهم كالأزاهرة وإن لم يدخلوا الأزهر من البداية، ويكون لهم زيا خاصا قريبا من زي الأزاهرة المعروف".

وأضاف: "وبهذا يصبح الأزهر أكثر عالمية، وينضم له العلماء المتزنون في العالم، يصحب كل ذلك إعلان أو وثيقة على هيئة قواعد فكرية تميز الأزهري، فمن خرج عنها منهم لا يتحمل وزره الأزهر الشريف، ومن هنا يبدأ التجديد".

واختتم: "سيجعل هذا الأزهري فرحا بزيه الخاص، ويشجعه على لبسه، ويكون محط إعجاب ونظر الجميع، وندخل كل العلماء المتزنين في العالم تحت عباءة الأزهر بدون أي تكاليف".



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