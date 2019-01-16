» إيران لـ"نتنياهو": انتظر سقوط الصواريخ على رأسك

16 يناير 2019 - 08:01 م

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"صواريخ تسقط على رأسه".

وقال "جعفري"، بحسب وكالة "رويترز"، إن إيران لن تسحب قواتها من سوريا، ردا على تهديدات بنيامين نتنياهو لإيران، باستهداف قواتها في سوريا.

وتابع جعفري: "ستبقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مستشاريها العسكريين، وقواتها الثورية وأسلحتها في سوريا".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى إيران، بشأن وجودها في سوريا، قائلا: "أنصح إيران بمغادرة سوريا سريعا، لأننا لن نتوقف عن سياستنا الهجومية"، وذلك بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأكد بنيامين نتنياهو من قبل في لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل لن تسمح لإيران أن تهدد أمنها سواء من سوريا أو من أية دولة أخرى.

وتابع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشتركمع ماكرون وقتها "ركزت على ضرورة كبح جماح إيران في المنطقة ومنعها من تعزيز حضورها العسكري أكثر في سوريا والمنطقة".

وأضاف نتنياهو "لن نقبل أن تهدد إيران أمننا انطلاقا من سوريا ودول أخرى"، مؤكدا "يجب على إيران أن تترك سوريا".



