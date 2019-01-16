» زيادة صادرات مصر للصين لأكثر من الثلث

16 يناير 2019 - 08:01 م

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، عن زيادة الصادرات المصرية بنسبة أكثر من ثلث حجم صادراتنا السابقة إلى الصين، خلال الـ10 أشهر الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله وفدا صينيا برئاسة ممثل رئيس الجمهورية الصيني، ومدير لجنة الشئون الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني يانج جيه تشي، اليوم، إن مصر تقدر جهود الصين لمساندتنا في التنمية، مشيدا بانضباط وكفاءة الشركات الصينية العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي، خلال اللقاء، إن مصر تتطلع لزيادة استثمارات "بكين" في مصر لا سيما في منطقة قناة السويس التي تتمتع بفرص استثمارية متميزة، موضحاً أنها ستستفيد من مبادرة الحزام والطريق، والتي نأمل أن تسهم في زيادة حركة النقل عبر "القناة".

وأشار إلى أن مصر تطلع للاستفادة من تجربة الصين في إدارة الصناديق السيادية، مشددا على أن مصر تسعى لمضاعفة أعداد السياحة الصينية الوافدة إلينا.

وأبدى مدبولي رغبة مصر لزيادة التنسيق مع الصين مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، الشهر المقبل، ليؤكد المبعوث الصيني رغبة بلاده في زيادة دعم قضايا القارة خلال فترة رئاسة مصر لـ"الاتحاد"، بما يعود بالنفع على كل دول وشعوب "القارة".

وأشاد "تشي"، خلال اللقاء، بالجهود الناجحة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي، والتي أثمرت عن زيادة قوة اقتصادها، مشيراً إلى أن بلاده تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لتكون نقطة اتصال، وبوابة محورية مع إفريقيا، وأوروبا.

وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصينية على استيراد المنتجات المصرية أدى لزيادة 39% في صادرات مصر للصين خلال الشهور العشرة الماضية.

وأكد المبعوث الصيني أن مصر تستحق أن تكون من أوائل المقاصد السياحية للشعب الصيني.