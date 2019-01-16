«جريمة في الأهرامات».. أحمد موسى يطالب بتحرك عاجل

16 يناير 2019 - 08:46 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جريمة حقيقية وقعت في حرم منطقة الأهرام، حيث تم بناء 4 بيوت في المنطقة الأثرية بالقرب من هرم خوفو، مشيرًا إلى أن ما يحدث جريمة تستحق محاسبة المسئولين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن شرفة هذه البيوت تنظر على "أبو الهول" و"الأهرامات" في وقت تضرب فيه الدولة بيد من حديد على من يتعدى على الأراض الزراعية، مؤكدًا أن هذه المنطقة من أهم المناطق الأثرية في العالم.

وأشار إلى أن عقوبات التعدي على حرم منطقة الأهرامات غرامة قدرها 10 آلاف جنيه فقط، متسائلًا: "لماذا لم يتم إزالة التعديات حتى الآن من قبل المسئولين؟ لماذا نصمت على هذه الجريمة؟".

ولفت إلى أن مدير آثار الهرم أكد أنه لم يتم توقيع عقوبات على مرتكبي التعديات على حرم الأهرامات، منوها إلى أن ما يحدث تشويه للمنطقة الأثرية.