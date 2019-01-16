» «ميدو» و«أبوتريكة» يعزيان «الخليفي» في والدته

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ميدو

ابوتريكة

الخليفى

حرص محمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو، لاعبا منتخب مصر الأسبق، على تقديم واجب العزاء لناصر الخليفي، مالك قنوات بي ان سبورت ورئيس نادي باريس سان جيرممان، في وفاة والدته.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التعازي للأستاذ ناصر الخليفي في وفاة الوالدة غفر الله لها واسكنها فسيح جناته ورحم الله الجميع».

بينما غرد «ميدو» قائلًا: «البقاء لله في وفاة والدة السيد ناصر الخليفي..الله يرحمها.في الجنة ان شاء الله».


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