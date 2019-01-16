«خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. المواطن الضحية

16 يناير 2019 - 09:25 م

تسبب قرار بعض شركات الأدوية في خفض هامش ربح الصيدليات بداية من يناير 2019 من 25% إلى 20% لبعض الأدوية، في غضب واسع داخل الوسط الصيدلي، حيث قوبل القرار بالرفض المطلق، وسط تأكيدات أن التشبث بالقرار ستكون آثاره سيئة للغاية على الطرفين الشركات والصيدليات.

وقامت عدد من الشركات، خلال الفترة الماضية بخفض أرباح عدد من منتجاتها، إذ أعلنت شركة نوفارتس على سبيل المثال خفض أرباح مستحضر «فولتارين» الشهير بأصنافه المختلفة، فيما نفذت عدد من الشركات الأخرى تقليل الخصم فعليًا ووصل الصيدليات بعض الأصناف بهامش ربح 20 % بدلا من 25 %.

الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، قال إن القرار 499 لسنة 2012 قسم الأدوية لأساسية وغير أساسية، مضيفًا أن هناك مواد نصت على أن أي دواء محلي يتم إنتاجه تزيد نسبة هامش الربح 1% لمدة خمس سنوات أي ستصل النسبة لـ25%، كما أن هناك مواد نصت على أنه إذا حدث تحرير سعر الصرف بنسبة 15% تزيد النسبية للأدوية سواء الأساسية أو غير الأساسية لـ25% بدلًا من 20%.

وأضاف لـ«المصريون»، أنه في جميع الأحوال فإن النسب ستزيد لـ25% ولا يجوز إصدار قرار بتخفيض هامش ربح الصيدلي لصالح الشركات.

عضو مجلس النقابة، أوضح أن منظمة الصحة العالمية عندما وضعت قائمة الأدوية وقسمتها لم يكن هدفها هامش الربح، ولكن وضعتها كمرشد للدولة؛ لكي تنبه أن تلك الأدوية مهمة لا سيما في أوقات الأزمات والحروب وكذلك إذا حدث فيضانات.

ولفت إلى أن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات واتحاد الموزعين اجتمعوا، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة، لمقابلة وزارة الصحة وبعض المسؤولين لتوضيح بعض الأمور.

أما، الدكتور محمد البهي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، قال إن تلك الشركات عليها احترام القرار الوزاري الذي يحدد نسب هوامش الربح للصيدلي، مضيفًا أنه لا يجوز لهذه الشركات أن تتخذ أي قرار من جهتها فقط، وعليها احترام العلاقة الأزلية بينها وبين الصيدليات.

وأضاف أنه مع احترام الدستور والقانون وقرارات الوزارة، مؤكدًا أنه متمسك بالنسب التي حددها القرار الوزاري رقم 499، لحين إلغائها بقرار وزاري أخر أو بحكم صادر من المحكمة، فيما ما عدا ذلك لا يجب الانصياع لأية قرارات أخرى، على حد قوله.

عضو غرفة صناعة الأدوية، نوة بأن تلك الأدوية لا يصح ولا يمكن بيعها خارج الصيدليات، ما يعني أن العلاقة بين الطرفين أزلية، وبالتالي لابد من احترامها؛ حتى لا يتحول الأمر لمعركة لا داع لها، مؤكدًا أن النتائج ستكون سيئة على القطاع والصيادلة وليس طرف واحد.

وأشار إلى أنه ليس مع القرار، منوهًا بأنه إذا كانت المستلزمات التي تعتمد عليها تلك الشركات زادت عن الأوقات السابق، فإن الأمر نفسه وقع على الصيدلي، حيث صارت أمور الحياة أصعب منا سابقتها، ومن ثم لا يجب تحميله المسؤولية.

فيما أكد الدكتور أحمد دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، الدعم الكامل لصيادلة مصر بعد قرار وزارة الصحة بتعديل قائمة الأدوية الأساسية، وتأثيرها على خفض نسبة هامش ربح الصيدلي، مشددًا على أن النقابة لن تكف عن المطالبة بحقوق الصيادلة لوقف الأضرار المترتبة على تنفيذ هذا القرار في ظل تداعيات اقتصاديات الصيدليات وارتفاع الأسعار الذي يصاحبه تسعيره جبرية للدواء يلتزم بها جميع صيدليات مصر.

«أبو دومة»، أشار في بيان له، إلى أن لجنة الصيدليات الأهلية بالنقابة العامة للصيادلة، قامت بدعوة كل أطراف المنظومة الدوائية للتشاور حول كيفية الخروج من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به المهنة، منوهًا بأن الاجتماع الذي تم اتفق خلاله الجميع على مراعاة اقتصاديات الصيدليات ورفض المساس بهامش ربح الصيدلي.