» «شوبير» يعلن اعتزال حسني عبد ربه

16 يناير 2019 - 09:42 م

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزال حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى، كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع المنتخب الوطنى والدراويش.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "حسني عبدربه يعلن اعتزاله كرة القدم".

يذكر أن الإسماعيلى سيواجه الأفريقي التونسى، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وضم المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانوفيسكى حسنى عبد ربه لقائمة الدراويش