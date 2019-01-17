القيعي: الأهلي لن يفوز بالدوري بسبب "أشياء خارج كرة القدم"

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الاهلى

عدلى القيعى

شكك عدلي القيعي - مستشار التعاقدات بالأهلي - في قدرة ناديه على الفوز بالدوري العام هذا الموسم .

وقال "القيعي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" : "عندي شك في إمكانية فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم رغم الصفقات القوية التي تجعل الفريق قادرًا على المنافسة على كل البطولات".

وأضاف: "شكوكي ليست لأسباب فنية ، ولكن لأسباب لا تتعلق بكرة القدم " .. مضيفًا: "هناك تحركات تهدف لتعطيل مسيرة الأهلي هذا الموسم" دون أن يفسر أكثر.

واستدرك: "من الناحية الفنية يستطيع الأهلي تعويض فارق النقاط مع منافسيه ، لكن هناك نواحي أخرى غير ذلك".

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