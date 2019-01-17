» شاهد .. الثلوج تغطي مسجد "قبة الصخرة" في مشهد مبهر

17 يناير 2019 - 07:07 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات بالغة الجمال للحظة سقوط الثلوج على مسجد قبة الصخرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



ونشر ناشط فلسطيني ، وعلق عليه قائلًا: "هذا المشهد يجب أن يراه العالم،هذا مسجد قبة الصخرة وكأن السماء زينته، تشعر أن نورا قد فُتح بين السماء والأرض. في#القدس يزدادُ الهلالُ تقوسا مثل الجنين حدْباً على أشباهه فوقَ القباب تطَوَّرتْ مابَيْنَهم عَبْرَ السنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ ".







