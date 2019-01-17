  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:34 ص
بحث متقدم
كريستيانو رونالدو

تركي آل الشيخ يجتمع بوكيل "رونالدو" لإنهاء صفقة لـ"بيراميدز"

أرشيفية

مقتل ممثلة على يد ابن عمها بسبب دورها "المهين" بأحد الأفلام

القيعي

القيعي: الأهلي لن يفوز بالدوري بسبب "أشياء خارج كرة القدم"

عاصفة ترابية

"الأرصاد" عن الطقس السئ: لن تكون الأخيرة

الأمناء يستقبلون عيد الشرطة بالإضراب

أنباء عن منح الخميس 24 يناير إجازة رسمية بدلًا من الجمعة

فصول دراسية "أرسيفية"

هل يستجيب القطاع الخاص للدولة في إنشاء مدارس؟

البرلمان

البرلمان يُحرر الفلاحين من ديون البنك الزراعي

أرشيفية

«خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. المواطن الضحية

الداعية حسين مطاوع

هجوم سلفي على «دينية النواب»

عاصفة ترابية

احذروا الساعات القادمة.. وهذا موعد تحسن الجو

مقتل ممثلة على يد ابن عمها بسبب دورها "المهين" بأحد الأفلام

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مقتل حارس عقار بالساطور في الغردقة

#

شقيق زوجة ضحية شاطيء الإسكندرية يكشف مفاجأة مدوية

#

شاهد.. لحظة مقتل نقاش على يد عاطل بالإسكندرية

#

سيدة تذبح "سلفتها" فى غرفة النوم بـ15 مايو

السينما

قتل عاطل ، ابنة عمه بـ17 طعنة متفرقة في جسدها بسبب إصرارها على الدخول إلى عالم السينما والتمثيل ، في جريمة هزت مركز "أبو تشت" بقنا.

وتلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا مفاده العثور على جثة "ف.ع"، 27 سنة، مطلقة، وبها آثار طعنات سكين وغارقة في دمائها بمنزلها بقرية كوم جابر.

وأثبتت التحريات أن نجل عم المجني عليها "ع.م" - 28 سنة - قام بقتلها على خلفية رفضه لعملها في مجال الفن والسينما.

وقال المتهم أمام ضباط الشرطة: "المجني عليها كانت تعشق التمثيل والفن وتسافر القاهرة من حين لآخر ، وفي المرة الأخيرة أشاعت وسط القرية أنها مثلت دور خادمة في فيلم جديد".

وأضاف: "طلبت منها عدم المشاركة في مثل هذه الأفلام حتى لا يلاحقنا العار ، فهي من أسرة محترمة ، وإثر ذلك اندلعت بيننا مشادة قمت على إثرها بطعنها حتى ماتت".

تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى أبوتشت لإحضار الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. الثلوج تغطي مسجد "قبة الصخرة" في مشهد مبهر
» إبراهيم حسن: حبس نجم نادي "بيراميدز"
» شاهد.. هكذا وصف محمد رمضان زوجته على انستجرام
» «شوبير» يعلن اعتزال حسني عبد ربه
» اليوفنتوس بطلًا لكأس السوبر الإيطالي
» كأس العالم.. منتخب مصر لليد يتعادل مع المجر
» كارثة إنسانية جديدة في سوريا
» «ميدو» و«أبوتريكة» يعزيان «الخليفي» في والدته
» إيران لـ"نتنياهو": انتظر سقوط الصواريخ على رأسك
» زيادة صادرات مصر للصين لأكثر من الثلث

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب