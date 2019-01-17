» "العدل" يروي لحظات ما قبل الموت: كنت واعيًا وشعرت بهذه الأشياء

17 يناير 2019 - 08:39 ص

كشف المنتج محمد العدل عن تعرضه لحادث سيارة مروع بمنطقة الزعفرانة أثناء ذهابه إلى "الجونة".



وقال "العدل" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ":" فيها حاجات حلوة مش حاجة واحدة تتنازعني رغبتان....... أن أكتب هذا البوست أو لا أكتبه لست مولعًا بنقل كل ما يحدث لي على الفيس بوك أو تويتر".

وأضاف: "فأنا أعتبره مكانًا للحوار وفي بعض الأحيان للفضفضة والترفيه عن النفس مع الأصدقاء بخفة دم. لذا ترددت كثيرًا في أن أكتب هذا الكلام".

وكشف "العدل" تفاصيل الحادث الذي تعرض له قائلا: "منذ يومين تعرضت لحادث وانقلبت بي سيارتي عدة مرات على طريق الزعفرانة في اتجاه الجونة.. وأثناء وقوع الحادث تخيلت أنها النهاية".

وتابع: "كنت واعيا جدا لما يحدث وتخيلت أنى ميت لا محالة وحين استقرت السيارة على ظهرها ووجدتني ما زلت حيًا حمدت الله.. وإن كنت لا أعلم هل فقدت شيئا من أعضائي أم لا؟.. خرجت من أحد شبابيك السيارة فوجدتني سليمًا إلا من جرح في يدي وبعض الكدمات...

واستدرك: "الحمد لله .. لماذا حكيت الآن لأني نفسي أقول إن هذا الشعب عظيم، فبمجرد خروجي من السيارة توقفت أغلب السيارات على الطريق اطمنوا علىّ ثم جرى أحدهم وأحضر شنطة فارغة وبدأ في جمع أشيائي من السيارة موبايل وآي باد وساعتي ونظارتي".

وأشار: "تطوع آخر لنقل كل متعلقاتي إلى سيارته وظل بجانبي حتى ينقلني إلى الجونة، تحية وتقدير لهم جميعا.. يتبقى تحية وتقدير واجبة للرائد أحمد بدوي قائد الكمين الذي أتى على عجل هو واثنان أمناء ونصحني بالتحرك وأنه سيظل بجوار السيارة لحين تحميلها على الونش الذي سيأتي من الغردقة ليحملها إلى القاهرة.. وظل متواصلاً معي حتى تحرك الونش واتصل بي في اليوم التالي للاطمئنان".

وأنهى تدوينته قائلًا: "شكرًا له ولمن كان معه من أمناء.. شكرًا لكل الفريق الصحي بمستشفى الجونة؛ من أطباء وممرضين وعمال وأمن إنهم فريق رائع، من أجل عظمة المواطن المصري.. كتبت هذا البوست. أنا كويس والحمد لله".