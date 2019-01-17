تامر أمين عن طالبة "الحضن": "معملتش حاجة فاضحة"

17 يناير 2019 - 09:49 ص

عقب الإعلامي تامر أمين، على المشهد الذي ظهرت فيه طالبة بجامعة الأزهر تحتضن شابًا بجامعة المنصورة، قائلاً: "معملتش حاجة فاضحة".

وأضاف "أمين" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاتهام بالفعل الفاضح الذي تعرضت له الفتاة، والفعل غير اللائق الذي قامت به بالفعل.

وأشار الإعلامي، إلى أن المجتمع غالبًا ما يحمل الفتاة وحدها، الذنب، في تلك المواقف، دون غيرها من الذكور، مطالبًا المشاهدين بالرأفة بالفتاة وأسرتها، نظرًا لما يلحق بالأسر في المجتمع المصري من سمعة سيئة نتيجة مثل تلك الأحداث.