» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"

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قتل

جريمة قتل

قتل الجارة

التاخر فى الزواج

ارتكب شاب إندونيسي جريمة قتل جارته بسبب سؤالها المتكرر عن الزواج، وبرر الشاب فايز نوردين، البالغ من العمر 28 عامًا، قتل جارته بسبب تعمدها إهانته بسبب تأخره فى الزواج.

وأوضحت شهادة الجيران، أن "نوردين" الذي يسكن في مدينة "كامبونج باسير جونج"، كان جالسًا أمام منزله عندما مرت جارته الحامل وتحدثت معه، في نفس اليوم الذي قتلها فيه، وفقًا لموقع "Elite Readers ".

وكشفت التحقيقات عن أن "نوردين"، زار الضحية في منزلها واتبعها إلى غرفة نومها، ودفعها إلى السرير ثم خنقها بيده، وعندما حاولت أن تنجو بنفسها بقضم أصابعه، كانت يده الملفوفة حول عنقها أقوى من محاولتها للنجاة.

وقالت الشرطة: "الجاني قال إن جارته دائمًا تقول له أسرع بالزواج، الآخرون متزوجون بالفعل، لماذا لم تتزوج بعد؟، فشعر بالإساءة بسبب هذه الكلمات ما دفعه للتخلص منها".

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