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قاتلة ابنها فى إمبابة تروى تفاصيل الواقعة

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

أحمد الشربينى

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امبابة

جريمة قتل

قتل ابنها

أدلت السيدة المتهمة بقتل ابنها بإمبابة بتفاصيل مثيرة عن الواقعة قائلة إنها أصيبت بحالة من الحزن بسبب عدم تفوق ابنها دراسيًا، ما دفعها إلى ضرب ابنها والتشاجر معه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وذكرت السيدة أنها حاولت إنقاذ ابنها بنقله إلى المستشفى، لاعتقادها أنه فقد وعيه، إلا أنها اكتشفت وفاته، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا يفيد مقتل طالب يبلغ من العمر 13عامًا نتيحة تعرضه للخنق.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن والدة المجني عليه وراء قتله، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب عجزه عن التفوق دراسيا.


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