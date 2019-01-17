"الرقابة الإدارية" تضبط 5 مسئولين كبار بتهمة الرشوة

17 يناير 2019 - 11:21 ص

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط 5من مسئولي الإدارة العليا بشركتى المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت"، والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من مقاولين من أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق مع المتهمي