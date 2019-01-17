"الإسكان" تضع شروط التقدم لوحدات العلمين المتميزة

17 يناير 2019 - 01:20 م

قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إنه يشترط فى مشروع الـ 500 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "الإسكان المتميز" بمدينة العلمين الجديدة، لمن يتقدم للحجز وزوجته وأولاده القصر،عدم حصوله على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضح خلال بيان له أنه يتم تحديد قيمة المتر المربع بالوحدات من خلال اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وتكون المعاملة المالية كالتالى: سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه، واستكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة، يتم خصم 7 % من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

وأضاف أنه يتم سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، ويمكن سداد باقى ثمن الوحدة من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، شريطة سداد الأقساط لحين الحصول على موافقة جهة التمويل.