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"المصرية للاتصالات" ترفع رسوم التعاقد على التليفون الأرضى

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شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات
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متابعات حنان حمدتو

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قررت الشركة المصرية للاتصالات رفع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، بداية من اشتراكات شهر يناير الجاري، غير شامل الضرائب، مشيرة إلى أن المبلغ المضاف قدر بـ14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه.

وشملت رسوم الاشتراك وفقا لما جاء ببان الشركة على موقعها الرسمى  مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي شاملة اشتراك 3 أشهر مقدمًا لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20 ، حصول العميل على 120 دقيقة محليا شهريا.

ويذكر أن عدد مشتركي الهاتف الأرضي زاد في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 7.9 مليون مشترك مقابل 7.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر بزيادة قدرها 300 ألف مشترك، فيما تبلغ سعة السنترالات نحو 18.9 مليون مشترك، بحسب بيانات وزارة الاتصالات، ويمثلون في الحضر النسبة الأكبر من إجمالي مشتركي الهاتف الأرضي بعدد 5.9 مليون مشترك، فيا يمثل عدد مشتركي الخدمة في الريف 1.9 مليون مشترك.

ورفعت المصرية للاتصالات رفعت رسوم الاشتراك الشهري على الهاتف الثابت من 36 جنيهاً إلى 45 جنيهاً، في أكتوبر من 2017، وتم بعد ذلك إضافة قيمة الدمغة بـ6.1 جنيه.

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