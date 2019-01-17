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رئيس الزمالك لـ"ابنه": "أنت فاشل"

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وجه رئيس نادي الزمالك، رسالة غاضبة إلى ابنه "أمير منصور" المشرف على الكرة بالنادي عقب تفضيل أشرف بن شرقي، لاعب نادي نيس الفرنسي التعاقد مع القلعة البيضاء وتفضيله عرض الأهلي، حيث وصفه بـ"الفاشل".

وكانت حالة من الضيق والغضب الشديد، أصابت مسئولي الزمالك بعد رفض أشرف بن شرقي، الانضمام للفريق وهو الأمر الذي جعل مسئولي الأبيض يرفضون إعارة حميد أحداد إلى الوداد المغربي .

ودخل رئيس الزمالك، في مشادة مع ابنة، بسبب هذا الأمر، وقاله له بالحرف الواحد "أنت فاشل"، وإن اللاعب أبدي مرونة في التعاقد، حينما فاوضه هو بنفسه، إلا أن وجهته تغيرت بمجرد تولي نجله المفاوضات، وتتعثر الصفقة حتى الآن.

وتمسك رئيس نادى الزمالك، ببقاء المغربي حميد أحداد مع الفريق، وأعلن أنه لا نية على الإطلاق للتفريط فى خدماته بعدما كان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى الوداد المغربى خلال الانتقالات الجارية، حيث جرت مفاوضات بين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإدارة الوداد، خلال وجود بعثة الأبيض فى المغرب مؤخرًا لمواجهة اتحاد طنجة فى «الكونفيدرالية»، حيث اتفق معهم على ضم اللاعب دون التطرق إلى إجراء أي صفقات تبادلية، واشترط الأبيض خلال الجلسة الحصول على مبلغ 200 ألف دولار، مقابل إعارة اللاعب، وبعد العودة للقاهرة رفض رئيس الزمالك الفكرة وتمسك باللاعب حتى الآن.

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