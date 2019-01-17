الحكومة السودانية تستجيب لأول مطالب المحتجين

عمرو محمد
استجابت الحكومة السودانية لبعض مطالب المحتجين السلميين في شوارع السودان، حيث أصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارًا، منذ قليل بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بعد أن فرغت المالية من الإجراءات الفنية .
وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، أن القرار سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفي .
ويشهد السودان منذ 9 ديسمبر الماضي احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود .
واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70بالمئة .
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