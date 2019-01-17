برلمانية: دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

17 يناير 2019 - 02:15 م

كشف النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وصاحبة مقترح تأهيل المقبلين على الزواج من خلال دورات تدريبية، عن تفاصيل الدورات قائلة: "إن الدورات ستكون شاملة كل الموضوعات التي تخص الأسرة والزوجين، وستكون بالتعاون مع الوزارات المختلفة، لافتة إلى أن وزارة التضامن ووزارة الصحة لديهم خطة لهذا المقترح.

وتوقعت "عطوة"، خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، أن تبدأ الدورات بداية من شهر مارس المقبل.

وأضافت: "نستهدف جعل المقترح إلزاميًا على جميع المقبلين على الزواج، ونحتاج أن نعيش حياة كريمة للأسرة التي تبدأ"، موضحة أن البرلمان وافق نهائيًا على المقترح".